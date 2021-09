Concurso PRF: Cebraspe convoca aprovados para curso de formação

Últimos procedimentos! A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou, nesta terça-feira (21/9) por meio da banca organizadora Cebraspe, o resultado final na análise dos documentos, no preenchimento da FIP e na primeira etapa do concurso, bem como a convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP).

O candidato aprovado deve realizar a matrícula pelo site do Cebraspe . O inscrito que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até às 18h de 22 de setembro, confirmando a sua matrícula no CFP, será eliminado do certame.

O Cebraspe reforça que será eliminado do concurso o candidato que:





a) deixar de apresentar os documentos necessários à matrícula no CFP;

b) deixar de realizar a matrícula no período estipulado neste edital;

c) deixar de comparecer ao CFP no prazo estipulado neste edital de convocação ou dele se afastar por qualquer motivo;

d) não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.

O CFP terá a carga horária mínima de 500 horas presenciais e/ou à distância, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. O Curso será realizado na cidade de Florianópolis/SC, no período de 24 de setembro de 2021 a 22 de dezembro deste mesmo ano.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) derrubou a liminar ajuizada pelo MPF que suspendia o concurso da PRF. A liminar apontou que candidatos de várias regiões foram prejudicados no Teste de Aptidão Física (TAF).Entretanto, no novo despacho assinado por desembargador federal do TRF, foi acatada a argumentação do Cebraspe, que sustentou que a etapa do TAF estava em concordância com o previsto no edital de abertura. Leia mais aqui!