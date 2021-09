Mais de 4,2 mil farão as provas do concurso da Marinha no próximo domingo

Foram divulgados a quantidade de candidatos inscritos e os locais das provas do próximo concurso público para o Quadro Técnico da Marinha com 17 vagas em cargos de nível superior. No total, foram contabilizadas 4.251 inscrições no certame. Confira a relação com a quantidade vagas, inscrições e concorrência:





Os exames serão realizados no próximo domingo (26/9), no turno da manhã, com duração de quatro horas. Para conferir o local de aplicação das provas objetivas e redação, basta acessar o cartão de Confirmação da Inscrição no link





Se admitidos, os profissionais realizarão o curso de formação de oficiais e receberá um salário de de R$9.070,60, sendo R$7.315 relativos ao soldo militar, R$1.389,85 do adicional militar e R$365,75 do adicional de compensação por disponibilidade militar, além de benefícios como alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.