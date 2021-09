Concursos públicos somam mais de 4.700 vagas abertas nesta semana

(foto: UFG/Divulgação)

A Caixa Econômica Federal publicou o concurso público com 1.100 vagas de técnico bancário exclusivamente para contratação de pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos podem se inscrever para atuar, de forma tradicional, na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI). Inscrições até 27 de setembro pela Cesgranrio.





CFT

As inscrições do concurso público do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) com 255 vagas, com lotação em Brasília-DF, devem ser realizadas pelo site do Instituto Quadrix até 7 de outubro. As oporunidades são para médio, técnico e superior.

TJRO

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) oferta 43 vagas imediatas e cadastro de reserva para analistas e técnicos. Os ganhos dos contratados serão de R$ 5.397,24 a R$ 9.834,51. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 29 de setembro, pelo site da FGV. Saiba as etapas.





PGE-GO

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás abriu concurso com 30 vagas para contratação imediata no cargo de procurador substituto, além da formação de cadastro reserva. O vencimento inicial é de R$ 32.037,13. Inscrições no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), de 2 de setembro a 1º de outubro. Saiba mais!

TCE-RO

As oportunidades do concurso do Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) são para o cargo de analista de Tecnologia da Informação. Os profissionais serão selecionados por cadastro de reserva. Os profissionais receberão ganhos iniciais de R$ 9.834,51. Inscrições até 29 de setembro pela FGV. Confira





Nova Serrana

Em Minas Gerais, a Prefeitura de Nova Serrana abre 350 vagas em novo concurso público. As chances são nos níveis fundamental, médio, técnico e superior e a remuneração inicial chega a R$ 5.472,14. As inscrições serão abertas em 16 de novembro e os profissionais poderão se inscrever pelo site da banca IGBP ou então presencialmente. Mais informações aqui





UFMG (administrativo)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu concurso para técnicos administrativos. Serão contratados 15 profissionais com ganhos iniciais de R$ 2.904,96 a R$ 4.638,66. As inscrições deverão ser feitas pelo site da Copeve de 1° a 18 de outubro.





IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) abriu novo concurso público com 132 vagas para professores nas áreas de ensino básico, técnico e tecnológico. Os selecionados terão ganhos de R$4.472,64. As inscrições estão abertas até 7 de outubro, veja

PMCE

As inscrições do concurso público da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com 2.000 vagas para soldados, foram prorrogadas ! Os profissionais podem se candidatar pelo site da banca organizadora até dia 22 de setembro. Há taxa de participação no valor de R$ 120.

DPE-MS

A Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul (DPE-MS) abre sete vagas para provimento imediato na carreira, com ganhos iniciais no valor de R$ 28.884,20. As inscrições devem ser efetuadas pelo site da FGV de 13 de setembro a 18 de novembro.





UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu três novos concursos públicos para professores do magistério superior. Os profissionais irão receber ganhos de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18. Inscrições até 11 de novembro! Saiba todos os detalhes aqui.

DPE-RS

O novo concurso para defensores públicos gerais da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE-RS) oferta dez vagas imediatas para a carreira, que tem como ganho inicial R$ 22.213,43. O período de inscrições será encerrado no site do Cebraspe às 18h de 7 de outubro, com taxa de participação de R$ 300. Veja





CRP-MG

As inscrições para o concurso público com 2 vagas imediatas e outras 428 vagas em cadastro reserva para cargos de nível médio, técnico e superior do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP MG) são aceitas até 10 de outubro pelo site do Instituto Quadrix.





GHC

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no Rio Grande do Sul, conta com cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade no novo certame. O certame, organizado pela Fundatec, ficará com período de inscrições aberto até 14 de outubro pelo site da banca. Confira!

PCRJ

São 50 vagas para delegado no novo concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Iniciais de R$18.747,95. Inscrições de 21 de setembro a 11 de outubro pelo site do Cebraspe.

PMPR e CBMPR

As inscrições do concurso público da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Paraná (PMPR e CBMPR), com 70 vagas para cadetes, são aceitas pelo site da UFPR até 10 de novembro. O aspirante a oficial contará com salário mensal de R$7.211,35.

Funpresp Jud

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp Jud) contrata 180 profissionais com nível superior para seu quadro de pessoal. A lotação será em Brasília-DF. Salário inicial de até R$ 8.204,82. Inscrições até 21 de outubro pelo Instituto AOCP. Saiba as etapas!

CRBio-6

O Conselho Regional de Biologia 6ª Região (CRBio-6), que tem jurisdição nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima oferece quatro vagas. Há oportunidades para todos os níveis e as inscrições são aceitas pelo site do Instituto Quadrix até 14 de outubro.

MPPR

O Ministério Público do Paraná (MPPR) visa preencher sete vagas imediatas com salário inicial de R$ 28.884,20 no cargo de promotor substituto. Para concorrer, é preciso ter graduação em direito e três anos de atividade jurídica. Inscrições até 13 de outubro.

AGEPA

O novo concurso publicado pela Auditoria Geral do Pará (AGE/PA) abre 21 oportunidades nos cargos de auditor de finanças e controle, técnico em gestão de informática e agente administrativo. As inscrições poderão ser feitas pelo site da Cetap de 28 de setembro a 11 de novembro. Confira













