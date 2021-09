Provas de concurso do Banco do Brasil serão aplicadas em novas cidades

O Banco do Brasil divulgou, no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16/9), uma retificação referente ao edital do novo concurso público com 4.480 vagas para a carreira administrativa, no cargo de escriturário.





Agora, os candidatos também podem realizar as provas objetivas e de redação, previstas para acontecer no dia 26 de setembro, em novas cidades. Confira a lista com os municípios que foram incluídos:





Abaetetuba (PA)

Ananindeua (PA)

Belém (PA)

Blumenau (SC)

Criciúma (SC)

Itajaí (SC)

Palhoça (SC)

Bento Gonçalves (RS)

Santa Cruz do Sul (RS)

Lajeado (RS)

Venâncio Aires (RS)

Garibaldi (RS)

Teutonia (RS)

Estrela (RS)

Carlos Barbosa (RS)

Arroio do Meio (RS)





Os exames irão conter questões de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro e Conhecimentos Específicos (45 questões), de acordo com a vaga pretendida. Para Agente de Tecnologia, serão cobrados Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação. Já para Agente Comercial, Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.





O certame oferta 4.480 vagas, sendo 2 mil para Escriturário - Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios, 240 vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.





A remuneração inicial é de R$ 3.022,37, para jornada de 30 horas semanais, ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco concede a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT. Há possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional; participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; e previdência complementar.