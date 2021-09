Educação do DF seleciona professores para atuar no MEC

Os servidores disponibilizados exercerão atividades nas Diretorias e Coordenações-Gerais que compõem a estrutura da SEB em uma carga horária de 40 horas semanais. Entre as atribuições estão:





- Desenvolver ações, formular e implementar políticas de melhoria da qualidade da

Educação Básica;

- Prestar ao Ministério da Educação cooperação para o desenvolvimento de atividades

consideradas prioritárias pelo Governo, nas áreas de competência e no âmbito das linhas

de atuação estabelecidas pelos planos educacionais;

- Contribuir para o aperfeiçoamento de pessoal técnico na área da educação;

- Contribuir para os estudos de desenvolvimento técnico do Ministério da Educação com

vistas à realização de pesquisas, informações e planejamento dos setores educacional e

cultural;

- Desenvolver o intercâmbio de experiências e informações com os municípios, estados e

outros países em matéria educacional;

- Acompanhar as ações desta Secretaria de Educação Básica em cumprimento às

diretrizes previstas no Plano Nacional de Educação; e

- Promover o intercâmbio de experiências, em nível nacional e internacional, na área de

Educação Básica.





Para se inscrever, é preciso atuar como professor de educação básica ou como orientador educacional da Carreira Magistério Público do DF há, no mínimo, 03 anos; e ser servidor público, com diploma de graduação, habilitado em uma das seguintes áreas: Pedagogia, licenciatura nas áreas da Educação e afins, Gestão Pública ou similares.





As inscrições serão recebidas entre os dias 20 e 24 de setembro, exclusivamente, pelo preenchimento de um formulário disponível aqui. Após esta etapa, o candidato deverá submeter cópias nítidas dos documentos comprobatórios no e-mail gabinete-seb@mec.gov.br.





Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular e entrevista individual. Segundo o cronograma, o resultado final deve ser enviado aos candidatos por e-mail na provável data de 8 de outubro.





A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (16/9), um novo processo seletivo que visa remanejar servidores da carreira de Magistério Público do DF para atuar na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC).