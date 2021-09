Marinha Mercante abre seleção com 60 vagas

(foto: Reprodução ) O capitão dos Portos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental anunciou o novo processo seletivo para o curso de formação de aquaviários do ensino profissional marítimo. Na prática, são 60 vagas para ingresso na Marinha Mercante, na categoria de marinheiro auxiliar fluvial de convés e máquinas N1(CFAQ-MAF/ MAM N1).





Para concorrer, é preciso possuir nacionalidade brasileira, ser maior de 18 anos até o dia da inscrição, ter escolaridade inferior ao 6º ano do ensino fundamental, e estar em dia com suas obrigações eleitorais e militares.





Os interessados podem se inscrever entre os dias 27 e 30 de setembro, de maneira presencial, em Manaus (AM) na rua Marquês de Santa Cruz, nº246, Centro. Na ocasião, será preciso apresentar via original e cópia do documento oficial de identificação válido, CPF, certificado de reservista, certificado de conclusão e histórico escolar, e comprovante de residência com CEP no prazo de 90 dias.





O processo seletivo terá duas etapas: prova de aptidão física, com caráter eliminatório, e a apresentação dos documentos e matrícula. No caso da primeira fase, prevista para acontecer no dia 18 de outubro, os candidatos convocados, deverão comparecer no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas apresentando atestado médico os considerando aptos para realizar a prova de natação e de permanência flutuando, devendo também comparecer com roupa adequada para a realização da prova e munido de documento de identidade.





Curso de formação

O curso de formação de aquaviários - marinheiro auxiliar fluvial de convés e máquinas, deve ocorrer em Manaus (AM), de segunda à sexta, das 8h às 17h no Centro Técnico de Formação de Aquaviários da Amazônia Ocidental (Ctffao), com duração de seis dias úteis de aulas teóricas, sendo quatro turmas com 15 alunos cada.





Segundo o edital e o cronograma, as aulas são teóricas e práticas. Caso o candidato aprovado não compareça no dia marcado para o início do curso, sua vaga será cancelada.