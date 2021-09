Salários de até R$21,6 mil: RS abre inscrições de concurso para área hospitalar

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press) O Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul (GHC RS), publicou o edital de novo concurso público com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. O conjunto de hospitais vinculados ao Ministério da Saúde seleciona profissionais para formação de cadastro de reserva.





A contratação deve acontecer por meio do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As vagas são para os seguintes cargos:





Nível Fundamental

Auxiliar de Higienização

Cozinheiro

Técnico de Manutenção (Hidráulico)

Técnico de Manutenção (Marceneiro)

Técnico de Manutenção (Operador de Caldeira)

Técnico de Manutenção (Pedreiro)

Técnico de Manutenção (Pintor)

Técnico de Manutenção (Serralheiro)

Vigia





Nível Médio

Despenseiro

Motorista





Nível Médio/Técnico

Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização)

Técnico de Enfermagem (Intensivista Pediátrico)

Técnico de Enfermagem (Obstetrícia)

Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador)

Técnico de Manutenção (Eletrotécnico)





Nível Superior

Biólogo (Embriologia)

Especialista em Hemoterapia

Perfusionista

Médico (Alergia e Imunologia)

Médico (Cardiologia Pediátrica)

Médico (Cirurgia Cardiovascular)

Médico (Hematologia e Hemoterapia)

Médico (Medicina de Emergência)

Médico (Medicina do Adolescente)

Médico (Medicina Física e Reabilitação)

Médico (Medicina Intensiva)

Médico (Medicina Nuclear)

Médico (Nefrologia)

Médico (Nefrologia Pediátrica)

Médico (Neurologia Pediátrica)

Médico (Nutrição Parenteral e Enteral)

Médico (Oftalmologia - Glaucoma)

Médico (Oftalmologia - Pediatria)

Médico (Oftalmologia - Segmento Anterior)

Médico (Pneumologia)

Médico (Pneumologia Pediátrica)

Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia)

Médico (Reumatologia Pediátrica)





A carga horária referente a jornada de trabalho varia de acordo com a função. Já as remunerações alternam entre R$1.425,60 a R$21.612,80, sendo este último, para médico exercer suas atividades durante 220 horas mensais.





Os interessados podem se inscrever no concurso até o dia 14 de outubro, acessando o site da Fundatec , banca organizadora do certame. Após o preenchimento de todos os dados necessários, será preciso pagar uma taxa de inscrição que varia de acordo com a função pretendida.





A previsão é de que a aplicação das provas objetivas, obrigatória para todos os cargos, ocorra em dois turnos (manhã e tarde) no dia 5 de dezembro. O exame com 40 questões cobrará o seguinte conteúdo programático: Língua Portuguesa; Informática; Polícias Públicas de Saúde





O concurso terá prazo de validade de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado por igual período, por decisão da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição.