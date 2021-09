MP do Paraná abre concurso com salário de R$ 28, 8 mil

Foi publicado o edital de abertura do novo concurso do Ministério Público do Paraná (MPPR) para promotores substitutos. O órgão visa preencher sete vagas imediatas com salário inicial de R$ 28.884,20. Para concorrer, é preciso ter graduação em direito e três anos de atividade jurídica.

As inscrições, abertas nesta terça-feira (14/9), podem ser efetuadas pelo site do MPPR até 13 de outubro, com taxa de participação de R$ 250. A isenção do valor pode ser solicitada pelo portal por doadores de sangue e inscritos no CadÚnico até o próximo dia 21.