Concurso Caixa: DF, RJ e SP reúnem o maior número de vagas

(foto: Caixa/Divulgação) Com inscrições abertas, o concurso público da Caixa Econômica Federal oferece 1.100 vagas, sendo 1.000 imediatas e 100 para cadastro de reserva para todo o território nacional. Na distribuição de vagas, São Paulo lidera com a oferta de 207 vagas imediatas e 22 para cadastro de reserva.





Atrás do estado estão o Distrito Federal, com 170 imediatas e 15 para cadastro reserva, e o Rio de Janeiro, com 85 imediatas e 11 para reserva.





Confira abaixo a distribuição de vagas do concurso:

Acre: 9 imediatas

Alagoas: 12 imediatas

Amazonas: 28 imediatas e 5 para cadastro

Amapá: 6 imediatas

Bahia: 50 imediatas e 5 para cadastro

Ceará: 35 imediatas e 5 para cadastro

Distrito Federal: 70 imediatas e 5 para cadastro

Distrito Federal - Polo TI: 100 imediatas e 10 para cadastro

Espírito Santo: 10 imediatas

Goiás: 30 imediatas e 5 para cadastro

Maranhão: 10 imediatas

Minas Gerais: 50 imediatas e 5 para cadastro

Mato Grosso do Sul: 15 imediatas

Mato Grosso: 20 imediatas

Pará: 35 imediatas e 5 para cadastro

Paraíba: 6 imediatas

Pernambuco: 40 imediatas e 5 para cadastro

Piauí: 10 imediatas

Paraná: 35 imediatas e 5 para cadastro

Rio de Janeiro: 85 imediatas e 11 para cadastro

Rio Grande do Norte: 10 imediatas

Rondônia: 12 imediatas

Roraima: 6 imediatas

Rio Grande do Sul: 55 imediatas e 7 para cadastro

Sergipe: 42 imediatas e 5 para cadastro

Santa Catarina: 6 imediatas

São Paulo: 207 imediatas e 22 para cadastro

Tocantins: 6 imediatas





Exclusivo para PcD

As vagas do concurso são exclusivas para pessoas com deficiência, no cargo de técnico bancário. O profissional deve ter nível médio completo e poderá atuar na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) — sendo, a última opção, para lotação no Distrito Federal.





A remuneração inicial é de R$ 3.000 para uma carga horária de 6 horas diárias e 30 horas semanais. No entanto, se for somado aos benefícios, os ganhos podem chegar a R$ 4.486,03.





Os profissionais admitidos serão responsáveis por prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços; identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais; efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; e elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 27 de setembro no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 30. Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação e exames complementares. Saiba tudo!

