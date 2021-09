IF do Ceará lança edital de concurso com 49 vagas

(foto: IFCE) O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou, no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8/9), o edital de seu próximo concurso público com oferta de 49 vagas de níveis técnico e superior.





Segundo o documento, as oportunidades serão divididas entre as seguintes funções: assistente de Alunos; Administrador; Analista de Tecnologia da Informação; Assistente em Administração; Assistente Social; Auditor; Bibliotecário/ Documentalista; Contador; Enfermeiro; Fisioterapeuta; Médico; Nutricionista; Pedagogo; Técnico de Laboratório; Técnico em Assuntos Educacionais; Técnico em Contabilidade; Técnico em Enfermagem; e Técnico em Tecnologia da Informação.





Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, sendo 10 de português, 10 de legislação específica e 40 de conhecimentos específicos. Os exames serão aplicados no dia 12 de dezembro, exceto para quem se inscrever para Assistente de alunos. Neste caso, a aplicação irá ocorrer no dia 11.





A banca organizadora do certame é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Para se inscrever, é preciso conferir os diferentes requisitos exigidos a cada cargo. Na prática, 225 candidatos serão considerados aprovados na seleção.

As inscrições serão aceitas pelo site do Idecan, de 8 de setembro a 7 de outubro. A taxa de participação custa entre R$ 80 e R$ 100. Vale ressaltar que, do número total de vagas, 20% são destinados a candidatos negros e outros 5% a pessoas com deficiência.