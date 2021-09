Ministério da Economia abre seleção para credenciamento de peritos

O Ministério da Economia divulgou nesta quarta-feira (8/9), no Diário Oficial da União, que executará um novo processo seletivo público com 67 vagas para credenciamento de peritos autônomos para prestar assistência técnica a esta Alfândega da da Receita Federal do Brasil.

Poderão participar os interessados que, como profissionais legalmente habilitados ao exercício das atividades referidas, atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação.

As inscrições já estão abertas e seguem até 27 de setembro.







Confira aqui o edital completo! O candidato deverá enviar mensagem eletrônica para o endereço atendimentorfb.alfsfs@rfb.gov.br até a data de 20/09/2021 solicitando a abertura de DDA (dossiê digital de atendimento) específico para o processo seletivo, informando o NOME do candidato, CPF, TELEFONE para contato, o assunto "PROCESSO SELETIVO DE PERITOS EDITAL ALF/SFS 1/2021" e ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO.

Segundo o edital, os interessados poderão concorrer a mais de uma das áreas de especialização descritas no edital, com escolha própria e a seu critério e juízo, desde que apresente atestado do órgão regulador do exercício profissional, comprobatório da habilitação ao exercício da profissão e da especialização na área técnica pretendida.