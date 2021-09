Inscrições abertas para o concurso do Tribunal de Contas de Rondônia

Estão abertas as inscrições do concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Os interessados terão até o dia 29 deste mês para se inscrever no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção.





O concurso TCE RO busca profissionais para formação de cadastro reserva no cargo de analista de Tecnologia da Informação - Desenvolvimento de Sistemas. A atuação será em Porto Velho, na capital do estado.





Para se candidatar, é preciso comprovar a conclusão de nível superior na área da Computação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).





Se aprovados, os profissionais receberão ganhos iniciais de R$9.834,51. Do valor, R$7.128,92 são de vencimento básico, R$1.318,96 de auxílio-alimentação, R$291,62 de auxílio-saúde condicionado, R$828,61 de auxílio-saúde direto e R$266,40 de auxílio-transporte.





Os candidatos podem ser convocados enquanto estiver vigente o prazo de validade, de dois anos, que pode ser prorrogado por igual período. As nomeações serão realizadas de acordo com a necessidade do órgão e o orçamento disponível.





A taxa de inscrição será no valor de R$ 130. As provas serão aplicadas no dia 31 de outubro, em Porto Velho (RO), entre 8h e 13h.