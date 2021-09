Enap abre seleção para consultor temporário

(foto: Freepik) A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (Enap) tornou pública a abertura de processo seletivo para contratação de consultoria técnica. É ofertada uma vaga para consultor pessoa física para prestação de serviços de levantamento e sistematização do histórico das ações da Enap, com o objetivo de qualificar a atuação da Escola e difundir conhecimento.





Para participar, é necessário possuir pós-graduação em qualquer área do conhecimento e experiência atuando em projetos de pesquisa nas áreas de administração pública ou políticas públicas.





Caberá ao profissional, segundo o edital, levantar e sistematizar as principais ações da Escola; elaborar proposta de difusão de conhecimento, de forma a promover a participação mais qualificada da Escola em foros nacionais e internacionais, de temas relacionados à Escola de Governo, Transformação Governamental e Inovação; e identificar as experiências nacionais e internacionais da Enap, a fim de gerar um ambiente de maior interação entre as instituições afins.





As inscrições serão feitas por meio de envio de ficha de inscrição, curriculum vitae e portfólio de projetos até às 23h59 de 13 de setembro. O portfólio deverá, preferencialmente, conter uma seleção de projetos anteriores em que o candidato atuou. Consulte a página de acompanhamento para mais detalhes.





A seleção será composta somente por avaliação de títulos e currículos. Leia o edital na íntegra!

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer