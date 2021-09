DPE-MS lança concurso para defensores; salários de R$ 28 mil

(foto: DPE-MS/Divulgação)

Foi publicado, nesta sexta-feira (3/9), um novo edital de abertura para defensores da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul (DPE-MS). O concurso abre sete vagas para provimento imediato na carreira, com ganhos iniciais no valor de R$ 28.884,20.