Concurso para procuradores: TCDF divulga resultado da inscrição e convoca para prova oral

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial desta sexta-feira (3/9), o resultado final da inscrição definitiva para o concurso público com vaga para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao Tribunal. O documento também convoca os candidatos para a prova oral. O exame será realizado no dia 12 de setembro de 2021.









A prova oral será realizada em sessão pública e terá duração de até 40 minutos, tempo em que o candidato deverá responder, oralmente, às perguntas que lhe forem feitas pela banca, bem como responder às arguições da banca examinadora.



O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe, a partir da data provável de 6 de setembro de 2021, para verificar o horário e o local de realização da sua prova oral, por meio de consulta individual.



Para assistir à prova oral, o interessado deverá, necessariamente, fazer seu agendamento por meio do link disponível no site do Cebraspe, das 10 horas do dia 6 de setembro de 2021 às 18 horas do dia 8 de setembro de 2021.

O concurso

O certame é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para o cargo, é oferecida uma vaga imediata a formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 33.689,10.





Para participar foi necessário possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e, no mínimo, três anos de atividade jurídica, desempenhada exclusivamente após a obtenção do grau de bacharel em direito.





Dentre as atribuições do cargo estão exercer as funções típicas de membro do Ministério Público, tais como de guarda da lei e fiscal de sua execução, fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e participar de sessões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Saiba tudo sobre a seleção aqui!