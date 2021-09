TJRO lança concurso com 43 vagas e salário de até R$ 9,8 mil

(foto: TJRO/Divulgação) O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) oferta 43 vagas imediatas e cadastro de reserva em novo concurso público aberto. Do número, 30 são para o cargo de técnico, de nível médio, e 13 para analista, de nível superior. Os ganhos iniciais dos contratados serão de R$ 5.397,24 a R$ 9.834,51.





Na função de analista judiciário as oportunidades são para as áreas de administração, analista de sistema, biblioteconomia, contador, assistência social, economia, enfermagem, medicina do trabalho, psiquiatria, pedagogia, psicologia e oficial de justiça.





As inscrições poderão ser feitas de 6 a 29 de setembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV ). A taxa de participação é de R$ 100 para médio e R$ 130 para superior.





Previstas para 31 de outubro, as provas objetivas e discursivas são as únicas etapas avaliativas. A prova objetiva será composta por 70 questões de múltiplas escolhas sobre conhecimentos básicos e específicos da função escolhida, enquanto a prova discursiva será composta por uma redação e uma questão discursiva.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer