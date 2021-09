Tribunal de Justiça de Tocantins está com inscrições abertas para 60 vagas

(foto: Foto: Rondinelli Ribeiro/TJTO)

O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para cargos de níveis médio e superior. As inscrições vão até esta sexta-feira (3/9).





Na prática, serão ofertadas 60 oportunidades. As remunerações variam entre 5.625,38 para os cargos de Técnico Judiciário e 9.417,98 para os cargos de Analista Judiciário. Veja a distribuição dos cargos e as especificidades:





Analista Judiciário Ciências da Computação

Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga + 5 CR

Banco de dados: 1 vaga 5 CR

Redes de Computadores: 1 vaga 5 CR

Suporte Técnico: 1 vaga 5 CR

Analista de Governança em TI: 1 vaga 5 CR

Contador/ Distribuidor





Ciências Contábeis: 5 vagas 25 CR





Técnico Judiciário

Apoio Judiciário e Administrativo: 50 250 CR





Para se inscrever, os interessados devem possuir curso superior completo e reconhecido no Ministério da Educação (MEC) na área da computação ou das ciências contábeis, no caso de inscritos para analista judiciário; ter ensino médio concluído e reconhecido pela respectiva Secretaria Estadual de Educação ou Diretoria Regional de Ensino, no caso de inscritos para técnico judiciário; ser maior de 18 anos.





A inscrição é gratuita e pode ser realizada no portal Esmat