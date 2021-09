Secretaria de Saúde do DF publica resultado final de seleção para médicos

(foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press) A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (2/9), o resultado final para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde – Médico Clínica Médica, para a complementação da força de trabalho, visando o atendimento a população do Distrito Federal no combate à pandemia do novo coronavírus. O resultado é referente ao edital nº 46, de 16 de agosto de 2021.



Segundo o documento, a convocação oficial do candidato para o processo de contratação será realziada por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), site da SES/DF e

por Correspondência Eletrônica (e-mail), de acordo com o informado pelo(a) candidato(a) no cadastro no ato da inscrição para a sua localização.