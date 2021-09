BRB prorroga prazos de validade de últimos concursos

(foto: BRB/Divulgação) O Banco de Brasília (BRB) divulgou, no Diário Oficial desta quinta-feira (2/9), retificações acerca da suspensão da validade de seus últimos concursos e prorrogou novamente os prazos. Veja as retificações:





Para o cargo de advogado:





Em atendimento à Lei do DF no 6.662, de 21 de agosto de 2020, o BRB – Banco de Brasília S.A. SUSPENDE, a partir de 28/02/2020, o prazo de validade do Concurso Público CP-31 para o emprego de Advogado, voltando o prazo a correr em 03 de janeiro de 2022 por 295 dias.



PRORROGA o prazo de validade do Concurso Público CP-31 para o emprego de Advogado, passando o período de 12 meses, previsto no item 21.3 do Edital no 1/CP31, de 16 de maio de 2019, a contar de 23/10/2022.





Para o cargo de escriturário:





Em atendimento à Lei do DF no 6.662, de 21 de agosto de 2020, o BRB – Banco de Brasília S.A. SUSPENDE, a partir de 28/02/2020, o prazo de validade do Concurso Público CP-29 para o emprego de Escriturário, voltando o prazo a correr em 03 de janeiro de 2022 por 267 dias.



PRORROGA o prazo de validade do Concurso Público CP-29 para o emprego de Escriturário, passando o período de 12 meses, previsto no item 20.3 do Edital no 1/CP29, de 03 de março de 2019, a contar de 26/09/2022.









Para analistas, engenheiros e médicos do trabalho:





Em atendimento à Lei do DF no 6.662, de 21 de agosto de 2020, o BRB – Banco de Brasília S.A. SUSPENDE, a partir de 28/02/2020, o prazo de validade do Concurso Público CP-30 para os empregos de Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro de Segurança do Trabalho e de Médico do Trabalho, voltando o prazo a correr em 03 de janeiro de 2022 por 274 dias.



PRORROGA o prazo de validade do Concurso Público CP-30 para os empregos de Analista de Tecnologia da Informação, Engenheiro de Segurança do Trabalho e de Médico do Trabalho, passando o período de 12 meses, previsto no item 20.3 do Edital no 1/CP30, de 06 de maio de 2019, a contar de 02/10/2022