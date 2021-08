Edital da Polícia Penal de Alagoas será republicado até setembro, confirma secretário

De acordo com o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, Fabrício Marques, o edital de abertura do concurso público da Polícia Penal do Estado, com 300 vagas para policiais, será republicado até 17 de setembro e as inscrições serão reabertas para pessoas com deficiência.





O documento deverá ser publicado novamente devido a uma decisão judicial que determina a reserva de 20% do número total de vagas a pessoas com deficiência. As inscrições serão reabertas apenas para pessoas nessas condições e os interessados deverão se inscrever por meio do site do Cebraspe





O concurso





Estão em jogo 300 vagas imediatas para o cargo de policial penal, com ganhos iniciais no valor de R$3.800. Podem se inscrever homens e mulheres com ensino superior completo em qualquer área.





A avaliação será dividida em cinco etapas: provas objetivas, Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação médica das condições de saúde física e mental, comprovação documental e investigação social. As avaliações serão aplicadas no município de Maceió.





A primeira etapa, composta pelas provas objetivas, foi remarcada para dezembro. A prova será constituída de 120 questões distribuídas entre língua portuguesa, atualidades, raciocínio lógico, ética no serviço público, informática, execução penal, noções de direitos humanos, legislação estadual e conhecimentos específicos.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer