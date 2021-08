Uberlândia abre duas seleções gratuitas para temporários

(foto: Depositphotos) A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, abriu dois novos processos seletivos para profissionais de nível fundamental e nível superior. Ao todo, os editais visam contratar 22 profissionais de forma imediata, além de formarem cadastro de reserva.





No edital 3, as vagas são para bombeiro hidráulico, operador de máquinas, pedreiro, pintor predial e serralheiro. No edital 4, as oportunidades são para profissionais de educação física nas áreas de ginástica artística e atletismo.





Os profissionais admitidos terão ganhos de R$ 1.403,07 a R$ 2.108,98 para jornada de trabalho semanal de 20 a 30 horas semanais.





O período de inscrições será encerrado dia 6 de setembro, às 17h, pelo site da Prefeitura. Não há taxa de participação.





Como método de avaliação, serão realizadas análise de títulos e entrevista. O prazo de validade de ambas as seleções será de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer