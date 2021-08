Concurso da PMPI terá aumento de vagas, anuncia deputado

(foto: PMPI/Divulgação) O concurso público da Polícia Militar do Piauí (PMPI), que atualmente conta com 690 chances para soldados, terá o quantitativo de vagas ampliado. Segundo o ex-secretário de Segurança Pública e deputado federal Fábio Abreu (PL), o Governo do Estado autorizou o aumento para 1.000 vagas.





A informação foi confirmada pelo deputado nesta quarta-feira (25/8), no lançamento da obra da sede da Companhia da PM no município de Demerval Lobão. Desta forma, o certame (que ainda está com inscrições abertas) terá o acréscimo de 310 vagas.





Último dia de inscrições

O concurso da PMPI para soldados e oficiais segue com período de inscrições em aberto até às 23h59 desta quinta-feira (26/8), por meio do site da Nucepe . Há taxa de participação de R$ 120 para oficial e R$ 90 para soldado.





Os contratados receberão remuneração de R$ 3.470 a R$ 6.140.





Para competir ao cargo de soldado, é pré-requisito ensino médio, já para se candidatar a oficial é necessário possuir bacharelado em direito. A altura mínima é de 1.60 para homens e 1.55 para mulheres. A corporação também exige carteira nacional de habilitação na categoria AB.





Os candidatos serão avaliados em cinco etapas: prova escrita objetiva, exame de saúde, teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social. As provas objetivas contarão com questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais, conhecimentos regionais do Piauí e conhecimentos específicos da área designada.





Já o teste de aptidão física será composto por atividades com flexão, teste abdominal e teste de corrida. Veja mais informações!









*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer