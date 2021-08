Prazo de recursos para avaliação de saúde de concurso da PRF é reaberto

(foto: PRF/Divulgação) O Cebraspe reabriu o prazo para o recurso da avaliação de saúde do concurso público da Polícia Rodoviária Federal. O período foi retomado devido a um erro nos pareceres médicos dos candidatos. Agora, os candidatos têm até às 18h desta quinta-feira (26/8) para interpor o recurso.





A solicitação deve ser pelo portal da banca organizadora . Os recursos já enviados também podem ser acessados pelos inscritos.





O concurso

São 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador. As provas objetivas e discursivas foram realizadas em 9 de maio.





Além das provas objetivas, os candidatos passaram por exame dissertativo, composto por redação de texto dissertativo. As etapas tiveram duração de 4 horas e 30 minutos para ambas as avaliações, que foram aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso foi composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que contou com cinco testes, e os exames complementares.





O concurso registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção contou com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer