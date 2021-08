1.380 vagas: Conselhos Regionais oferecem chances em vários estados

(foto: Freepik)

O concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia contrata 99 profissionais de nível médio e nível superior, com remuneração de até R$ 6.400. As inscrições podem ser feitas até 9 de setembro pelo site do Instituto Quadrix. Veja os detalhes!





Cress-PB

O Conselho Regional de Serviço Social da 13ª Região, da Paraíba, segue com inscrições abertas para o concurso público com duas vagas imediatas. Os selecionados terão salário de até R$ 4.386,24. Profissionais de nível médio e nível superior podem se inscrever até 8 de setembro, pelo site do Quadrix. Confira!





CRPMG

O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais oferece 430 vagas em cadastro reserva para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$3.445,80. As inscrições do concurso, de responsabilidade do Instituto Quadrix, estão abertas e podem ser feitas exclusivamente via internet até o dia 13 de setembro. Saiba mais!





CRT1

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região abriu 395 vagas, entre imediatas e para cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de assistente e agente. As inscrições poderão ser feitas até dia 9 de setembro. Veja!





CFT

O Conselho Federal dos Técnicos Industriais, com sede em Brasília-DF, oferta 255 vagas para níveis médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 5.000. Inscrições até 13 de setembro, também pelo site do Quadrix. Saiba quais são os cargos!





Crefono-3

O concurso do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região, localizado no Paraná e em Santa Catarina, visa contratar 130 profissionais de nível médio e nível superior. Os contratados terão direito a salário inicial de R$ 1.486,92 a R$ 3.377. Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até 16 de setembro. Fique por dentro!





CRTR-12

As oportunidades do concurso do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região, com unidade em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são para agente fiscal. São ofertadas 30 vagas. Inscrições até 13 de setembro!





CRA-BA

Com inscrições reabertas, o certame do Conselho Regional de Administração da Bahia conta com 39 vagas de nível superior. As jornadas de trabalho serão de 40 horas semanais para remunerações que variam entre R$ 3.044,90 e R$ 4.476,01. Inscrições até 13 de setembro, pelo Quadrix.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer