Rio Verde (GO) abre concurso com 139 vagas efetivas

(foto: Freepik) A Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, publicou um novo concurso público com 139 vagas efetivas e imediatas para profissionais com escolaridade fundamental, média e superior. Os contratados receberão ganhos iniciais de R$ 1.158,23 a R$ 5.519 para jornada de 30 a 40 horas semanais.





As oportunidades são distribuídas entre as ocupações de almoxarife, auxiliar administrativo, coveiro, cozinheiro, motorista de veículos leves, telefonista e procurador do município. Do número total de vagas, 10% são reservadas a pessoas com deficiência.





Os interessados poderão se inscrever, pelo site da Universidade de Rio Verde , das 8h de 27 de setembro até às 23h59 do dia 27 de outubro. A taxa de participação varia de R$ 110 a R$ 210, a depender do cargo escolhido.





Inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda terão direito à isenção do valor da taxa. O pedido deve ser feito pelo portal de inscrição de 27 de setembro a 4 de outubro.





A seleção será composta de provas objetivas e provas discursivas, previstas para serem aplicadas na cidade em 16 de janeiro, a partir das 14h. Os exames contarão com questões de conhecimentos gerais e específicos de cada função.





O prazo de validade do concurso será de um ano, com possibilidade de prorrogação





















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer.