Ceará: concurso da Assembleia Legislativa tem provas remarcadas

(foto: Alce/Divulgação) Em transmissão ao vivo realizada nesta quarta-feira (25/8), o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alce), deputado Evandro Leitão (PDT), anunciou que as provas do concurso público vigente da instituição, que aconteceriam dia 7 de novembro, serão remarcadas.





De acordo com o parlamentar, o pedido de troca de data foi enviado à banca Cebraspe porque o concurso público da Polícia Militar do Estado (PMCE) terá exame aplicado no mesmo dia. No momento, a banca organizadora analisa qual é a melhor data para a aplicação da etapa e um novo cronograma deve ser publicado em breve.





Na live, o deputado também informou que a banca está ciente que nos dias 21 e 28 de novembro terá a aplicação do Enem e, devido a isso, as datas serão guardadas — levando em conta que o concurso também é para profissionais de nível médio.





O concurso

Aberto em 2020, o certame da Alce oferta 100 vagas de níveis médio e superior, sendo duas para pessoas com deficiência. Para o nível superior, as chances são para analistas legislativos, em diversas áreas. Já ao médio, as vagas são para o cargo de técnico legislativo.





Os candidatos passarão por provas objetivas, discursivas e de títulos. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29, para 30 horas semanais de trabalho. Veja os detalhes!

























*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco