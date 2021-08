PMSC lança edital com 723 vagas para nível médio

(foto: PMSC/Divulgação)

Inscrições abertas! A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC) visa preencher 723 vagas de nível médio no novo processo seletivo simplificado. Os profissionais irão atuar por tempo determinado no Serviço de Auxiliar Temporário, com remuneração inicial de R$ 1.017.