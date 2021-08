PF divulga resultado provisório de avaliação médica de concurso com 1.500 vagas

(foto: PF/Divulgação)

O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica, até às 18 horas do dia 3 de setembro de 2021.





Os recursos poderão ser interpostos das 10 horas do dia 2 de setembro de 2021 às 18 horas do dia 3 de setembro de 2021, por meio do site do Cebraspe e, se for o caso, enviar, via upload, anexos ao recurso, exames faltantes, que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício e(ou) de forma incompleta, bem como aqueles que tenham sido solicitados pela junta médica para fins de elucidação diagnóstica.

A Polícia Federal divulgou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25/8), o resultado provisório da avaliação médica do concurso público com 1.500 vagas. Confira aqui!