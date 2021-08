Comando Naval da Marinha abre seleção para enfermeiros

(foto: Marinha/Divulgação)

Um novo processo seletivo para a área da saúde foi aberto pelo Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) da Marinha. As vagas, providas por meio de formação de cadastro de reserva, são para a área de enfermagem. Os profissionais irão atuar por três meses no Hospital Naval de Ladário, no Mato Grosso do Sul.