Prefeitura goiana abre processo seletivo gratuito para todos os níveis

(foto: Depositphotos) A Secretaria Municipal de Assistência Social de Vianópolis, em Goiás, abriu um novo processo seletivo com oito vagas imediatas e temporárias. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com ganhos de R$ 1.200 a R$ 3.250.





As vagas são distribuídas nos cargos de assistente social, monitor de bordados, oficineiro de amparo escolar, oficineiro de capoeira, oficineiro de dança, oficineiro de esportes diversos, oficineiro de informática, oficineiro de pintura, oficineiro de violão, psicólogo, supervisor do Programa Criança Feliz e visitador do Programa Criança Feliz.





Além das chances para provimento imediato, a seleção também conta com formação de cadastro de reserva. Todos os aprovados serão lotados em Vianópolis, que fica a cerca de 2h20 de distância de Brasília.





As inscrições serão feitas presencialmente, de 30 de agosto a 1º de setembro, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vianópolis, com sede na Rua José Issy. O atendimento será feito das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.





Os candidatos passarão pelas etapas de análise de títulos e experiência profissional e realização de entrevista. Confira o edital na íntegra!

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer