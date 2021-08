Concurso PGDF: Cebraspe divulga locais de realização das provas

Os inscritos no concurso público da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) já podem conferir os locais de realização das provas, marcadas para o próximo domingo (29/8). As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (23/8) no site do Cebraspe , banca organizadora da seleção.





A consulta ao local e horário é individual e feita a partir do CPF e senha. Para o cargo de analista jurídico, a prova será feita na parte da manhã, com duração de quatro horas e 30 minutos. Já candidatos à função de técnico jurídico aplicarão a etapa à tarde, com duração de três horas e 30 minutos.





No dia do exame, os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.





As provas objetivas, para todos os cargos, a prova discursiva, somente para os cargos de Analista Jurídico, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizados em Brasília/DF.





O concurso





O certame da PGDF oferece 100 vagas imediatas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da Carreira de Apoio às Atividades Jurídicas. Os salários são de R$ 4.720,00 para técnicos e R$ 7.320 para analistas, para 40 horas de trabalho semanal.





Há chances para analistas nas especialidades de administração, desenvolvimento de sistema, suporte e infraestrutura, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia.

Já para os cargos técnicos, as chances são para apoio administrativo, eletricidade e comunicação e tecnologia e informação.





Veja o número de inscritos para cada cargo:

Analista Jurídico (Administração): 2.453 Analista Jurídico (Administração): 2.453

Analista Jurídico - Analista de Sistema (Desenvolvimento de Sistema): 879

Analista Jurídico - Analista de Sistema (Suporte e Infraestrutura): 947

Analista Jurídico (Arquivologia): 274

Analista Jurídico (Biblioteconomia): 285

Analista Jurídico (Contabilidade): 1.710

Analista Jurídico (Direito e Legislação): 7.708

Analista Jurídico (Estatística): 76

Analista Jurídico (Farmácia): 743

Analista Jurídico (Jornalismo): 468

Analista Jurídico (Psicologia): 609

Técnico Jurídico (Apoio Administrativo): 38.473

Técnico Jurídico (Eletricidade e Comunicação): 779

Técnico Jurídico (Tecnologia e Informação): 3.633