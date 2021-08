Secretaria da Fazenda de Roraima abre concurso para auditores

(foto: Freepik) Foi publicado o edital de abertura do novo concurso da Secretaria da Fazenda de Roraima (Sefaz/RR) para auditores. A seleção disponibiliza 20 vagas imediatas para a carreira, além de formar cadastro de reserva.





Para participar, é necessário possuir ensino superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 2.412,97 mais Gratificação de Estímulo à Produtividade e os contratados irão atuar em Boa Vista ou outros municípios com posto de fiscalização da Secretaria, em jornada semanal de 40 horas.





As inscrições serão aceitas pelo site do Cebraspe a partir de 26 de agosto. O período ficará aberto até às 18h do dia 24 de setembro. A taxa de participação é de R$ 110, entretanto, candidatos doadores de sangue poderão recorrer à isenção do valor.





Provas em novembro

As provas objetivas estão previstas para 7 de novembro, no turno da manhã, com até cinco horas de duração. O exame será aplicado na cidade de Boa Vista e será composto por cem questões distribuídas entre língua portuguesa, matemática e estatística, administração pública e economia, contabilidade, direito tributário, legislação tributária e outras especialidades do direito.





O concurso ficará válido por dois anos, com a possibilidade de ser prorrogado por mais dois.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer