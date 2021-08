MPCE retoma concurso com mais de 40 vagas para promotores

O concurso público Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para o cargo de promotor de justiça, suspenso temporariamente em julho devido ao aumento de casos de coronavírus, foi retomado pelo órgão nesta quinta-feira (19).

De acordo com publicação no Diário Eletrônico , a próxima etapa é composta pela sindicância de vida pregressa e investigação social e pelos exames de sanidade física e mental.

Os candidatos convocados para a próxima etapa terão de 13 a 24 de setembro, no horário das 8h às 14h para a entrega do requerimento de inscrição, conforme modelo disponível no site do Cebraspe.