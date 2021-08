Prefeitura de Ubá oferece 175 vagas para concurso público

A prefeitura de Ubá, na Zona da Mata mineira, retomou o Edital de Concurso Público 01/2020 para provimento de 175 vagas no quadro permanente de pessoal da administração pública municipal. Dos cargos disponíveis, há vagas com escolaridade de nível fundamental, médio, médio/técnico e superior, com salários de R$ R$ 1.416,71 a R$ 4.029,27.

As inscrições podem ser feitas pela internet entre os dias 15 e 16 de outubro. A taxa varia de R$ 50,00 a R$ 100,00, dependendo do nível de escolaridade. A prova de múltipla escolha será realizada no dia 19 de dezembro. O edital completo pode ser acessado no site da prefeitura

Publicado inicialmente em janeiro de 2020, o concurso público 01/2020 foi suspenso em março do mesmo ano em razão das determinações legais de prevenção à pandemia de COVID-19.

“É de conhecimento público em que em 2020 não havia condição de retomar este processo com segurança, assim como no primeiro semestre de 2021. Nosso concurso com toda certeza atrairá muitas pessoas, e por isso esperamos esse momento de maior controle sanitário para realizá-lo”, explica o prefeito Edson Teixeira Filho.

Sobre a oferta de 175 vagas, o prefeito de Ubá esclarece que, além da criação da guarda municipal e de perfis profissionais cujas atribuições passam a ser necessárias ao município, a maior parte dos cargos já existe. “Reitero o que já disse em outras oportunidades: não estamos com este concurso criando dezenas de novos cargos, pelo contrário. A maior parte das vagas está prevista em nossa legislação e refere-se à reposição de servidores que se aposentaram”, afirma.