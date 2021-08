Concurso PCDF: mais de 140 mil candidatos farão as provas neste final de semana

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai aplicar as provas do concurso público com 2.100 vagas para agentes e escrivães neste final de semana, 21 e 22 de agosto. Segundo o Cebraspe, banca organizadora da seleção, foram registradas 141.525 inscrições. Desse total, 52634 concorrerão aos cargos de escrivão e 88891 farão as provas para agentes.

Provas para escrivães no sábado (21)

Os locais de aplicação de provas do concurso público com 300 escrivães já estão disponíveis por meio de consulta individual no site da banca organizadora.





As provas objetivas e a prova discursiva terão 4h30 de duração e serão aplicadas no dia 21 de agosto, a partir das 14h. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual.





O gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva será publicado em 23 de agosto, a partir das 19h.





O período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e pela manutenção do gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva será entre 24 de agosto e 6 de setembro.