A Polícia Rodoviária Federal divulgou, por meio do Diário Oficial da União desta sexta-feira (20/8), o resultado provisório na avaliação de saúde os candidatos ao concurso que oferece 1.500 vagas.O documento torna sem efeito o resultado publicado no último 10 de agosto, tendo em vista a ocorrência de "problemas técnicos na disponibilização do parecer da junta médica", que apresentaram informações que podiam não corresponder ao efetivo resultado do candidato.

Reabertura de prazos

O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica até às 18 horas do dia 26 de agosto de 2021, no site do Cebraspe . E, poderá, das 10 horas do dia 25 de agosto de 2021 às 18 horas do dia 26 de agosto de 2021 interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de saúde, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.A PRF também reabriou o prazo para interposição de recursos nas etapas de avaliação de títulos. Os candidatos poderão ter acesso ao espelho de avaliação de títulos e interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, das 10 horas do dia 19 de agosto de 2021 às 18 horas do dia 20 de agosto de 2021.