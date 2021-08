Pará: publicado edital de abertura de concurso para a Junta Comercial

Como previsto , foi divulgado, nesta quinta-feira (19/8), o edital de abertura do novo concurso público da Junta Comercial do Pará (Jucepa). O documento oferta 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para funções nos níveis médio e superior.

Das vagas, 13 são para ampla concorrência e duas reservadas a pessoas com deficiência. Os servidores irão cumprir carga horária semanal de 30 horas, com remuneração inicial de R$ 1.145 a R$ 2.809,35.

Para nível superior, as oportunidades são para técnico de administração e finanças, que exige graduação em administração ou ciências contábeis; e para técnico de registro mercantil, com chances para a área de direito e T.I. Já ao nível médio, há cinco vagas para o cargo de assistente de registro mercantil.

Os profissionais poderão se inscrever pelo site do Cetap de 26 de agosto a 20 de outubro. As inscrições têm o valor de R$ 45 (médio) e R$ 59,99 (superior). Há a possibilidade de isenção do valor para inscritos no CadÚnico e pessoas com deficiência, devendo ser requerida pelo portal da banca nos próximos dias 26 e 27.