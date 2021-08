Provas de concurso para Ministério Público de Goiás serão aplicadas ainda em agosto

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP GO) anunciou o cronograma de aplicação de três concursos públicos que, juntos, visam o provimento de três vagas, destinadas ao cargo de secretário auxiliar. De acordo com os documentos referentes aos editais nº 01, 02 e 03 de 2021 disponibilizados no site do órgão, as provas serão aplicadas no dia 29 de agosto.





Os profissionais terão como atribuições: auxiliar no planejamento, execução e avaliação de planos, projetos, programas e pesquisas da administração superior do Ministério Público e dos órgãos de execução; auxiliar no atendimento ao público; receber, autuar e controlar a tramitação de processos administrativos e judiciais atinentes à unidade ou órgão, cumprindo despachos e registrando-os devidamente; dentre outras atividades.





Para concorrer, os interessados devem possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa, com idade mínima de 18 anos, devendo estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos, assim como estar em dia com suas obrigações eleitorais, do serviço militar, se do sexo masculino; não possuir registros de antecedentes criminais, possuir diploma de conclusão de ensino fundamental, não ter sofrido, no exercício de cargo ou função pública, penalidade incompatível com a nomeação em cargo público.





Os profissionais selecionados exercerão suas atividades nos municípios de Bom Jesus de Goiás, Mineiros e Fazenda Nova. Os admitidos terão remuneração inicial no valor de R$ 3.549,56 para uma carga horária de 40 horas semanais.





O prazo de validade destes Concursos Públicos será de dois anos, contados da publicação do termo de homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.