CFT altera edital com 255 vagas para Brasília

(foto: Freepik) O Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) divulgou a primeira retificação do processo seletivo com 255 vagas de nível médio, técnico e superior. As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16/8) e são referentes à carga horária e ao conteúdo programático.





Agora, o cargo de jornalista passa a ter carga horária semanal de 30 horas. Já as funções de técnico industrial júnior, advogado júnior e analista técnico júnior tiveram legislações específicas acrescentadas no conteúdo programático. Confira aqui todos os detalhes da retificação!





A seleção

O processo seletivo é organizado pelo Instituto Quadrix. Os selecionados irão atuar em Brasília, com ganhos mensais de até R$ 5.000. As inscrições já estão abertas e seguem até 13 de setembro, por meio do site da banca. As taxas são de R$ 49, R$ 59 e R$ 69, a depender do cargo escolhido.





A seleção compreenderá a aplicação das seguintes fases: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e b) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer