Concurso PCDF: locais de prova para agentes serão divulgados hoje

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) vai publicar, nesta terça-feira (17/8), os locais de prova para os candidatos ao cargo de agente. Para conferir, fique atento ao site do Cebraspe.

São 600 vagas do concurso, direcionadas ao cargo de agente, serão disputadas dia 22 de agosto, a partir das 14h.



O gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva será publicado em 24 de agosto, a partir das 19 horas.

Para estas vagas, foram contabilizadas 88.894 inscrições no total, resultando em uma demanda de 148.16 candidatos por vaga.

Provas para escrivães no sábado (21)

Os locais de aplicação de provas do concurso público com 300 escrivães já estão disponíveis por meio de consulta individual no site da banca organizadora.





As provas objetivas e a prova discursiva terão 4h30 de duração e serão aplicadas no dia 21 de agosto, a partir das 14h. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual.





O gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva será publicado em 23 de agosto, a partir das 19h.





O período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e pela manutenção do gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva será entre 24 de agosto e 6 de setembro.





De acordo com o Cebraspe, foram 52.636 candidatos inscritos na seleção, que oferece 300 oportunidades. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga. O salário inicial é de R$ 8.698,78, para 40 horas semanais de trabalho. Saiba mais sobre o concurso para escrivão aqui!

