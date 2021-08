Secretaria de Saúde do DF abre 100 vagas em seleção emergencial

Veja a distribuição de vagas





As convocações dos aprovados estão previstas para 3 de setembro de 2021.



Confira aqui o edital completo. Os candidatos serão avaliados por análise de títulos e experiência profissional.As convocações dos aprovados estão previstas para 3 de setembro de 2021.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site do Instituto AOCP , a partir das 8hs de 20 de agosto de 2021 até às 23h59 do dia 24 de agosto de 2021, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação original comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados.