Instituto Brasileiro de Museus abre inscrições para nível superior

(foto: Museu Imperial/Divulgação Ibram) O Instituto Brasileiro de Museus ( Ibram ), do Ministério do Turismo, torna pública a abertura do chamamento público para seleção de 14 servidores públicos federais. Para participar, os profissionais deverão possuir ensino superior completo em arquivologia ou biblioteconomia.





De acordo com o edital de abertura , os selecionados irão atuar nas unidades museológicas do IBRAM e na Coordenação de Arquivos e Bibliotecas de Museus (CAB) do Instituto, com lotação no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo.





Do número total de vagas, oito são para arquivistas e seis para bibliotecários.





As inscrições são aceitas até 6 de setembro, por meio do envio do currículo ao e-mail cab@museus.gov.br. No campo ‘assunto’, o profissional deverá constar o perfil de interesse. O processo seletivo consistirá em análise curricular, seguido de entrevista.





Caberá aos servidores realizar o apoio técnico às bibliotecas dos museus do Ibram (orientações inclusive presenciais para a gestão das bibliotecas); o atendimento aos museus (elaboração de ficha catalográfica, orientações para aquisição de ISBN); e a elaboração de normas e diretrizes para a bibliotecas dos museus do Ibram.

























*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer