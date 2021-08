Vagas da semana! Concursos abertos oferecem mais de 16.000 vagas

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás abriu concrurso com 30 vagas para contratação imediata no cargo de Procurador de Estado Substituto, além da formação de cadastro reserva. O vencimento inicial é de R$ 32.037,13. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), de 2 de setembro a 1º de outubro. Saiba mais!

O Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais (CRP MG) oferece 430 vagas em cadastro reserva para cargos de nível médio, técnico e superior. Os salários são de até R$3.445,80. As inscrições do concurso, de responsabilidade do Instituto Quadrix, estão abertas e podem ser feitas exclusivamente via internet até o dia 13 de setembro. Saiba mais!

O Tribunal de Justiça de São Paulo oferece 266 vagas imediatas para juízes substitutos. As remunerações iniciais da carreira são de R$28.883,97. As inscrições inicia em 16 de agosto e seguem até 17 de setembro, por meio do site da Fundação Vunesp

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) abriu as inscrições novo edital de concurso público com 292 vagas para cartórios, no cargo de analista judiciário. Para concorrer, é necessário possuir graduação em direito. As inscrições serão aceitas pelo site da Fundação Vunesp , de 6 de agosto a 7 de setembro. Saiba mais!

O concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) oferece 53 vagas imediatas em cargos dos níveis médio, técnico e superior. Inscrições de 27 de julho a 22 de agosto, pelo site do organizador. Saiba mais!

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) abre concurso público para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário em informática. Os salários iniciais variam de R$ 4.712,55 a R$ 7.352,93. Inscrições até 20 de agosto, veja

O concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia (CRMV/RO) visa contratar 99 profissionais de nível médio e nível superior. Os contratados ganharão até R$ 6.400. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até 19 de agosto, às 23h59. Saiba mais!

São oferecidas 3.000 vagas para professores em todo o estado. Para participar, é necessário possuir ensino superior completo na área de atuação. A jornada semanal será de 30 horas, para remuneração de R$ 2.433,95. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h de 16 de julho, unicamente pelo site do Cebraspe. As inscrições serão aceitas até 20 de agosto, às 18h. Saiba mais!

Polícia Militar da Paraíba

O novo edital de abertura do concurso público da Polícia Militar da Paraíba (PMPB) oferece 30 vagas imediatas e ganhos iniciais de de R$ 7.791,20. O período de inscrições será aberto a partir das 16h de 2 agosto, no site da banca organizadora Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições poderão ser realizadas até 30 de agosto. Saiba mais!

Tribunal de Justiça Militar de MG

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJM/MG) oferece 27 vagas imediatas com formação de cadastro reserva para oficiais e analistas judiciários, cargos dos níveis médio e superior. Os salários são de atéR$4.677,09. As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Consulplan de 4 de outubro a 4 de novembro. Saiba mais!

TJSP

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) oferece 845 vagas para escrevente judiciário, que exige ensino médio completo. Os salários iniciais são de R$4.981,71.Interessados podem se inscrever até 2 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp. Saiba mais!

No estado do Ceará, a Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) oferce mais de 6.000 vagas para profissionais que tenham níveis médio ou superior. Os salários variam entre R$ 2.200,00 e R$ 23.833,33. Para participar, As inscrições seguem até às 16h do dia 19 de agosto de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da FGV. Saiba mais!