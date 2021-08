Procuradoria Geral do GO publica edital com 30 vagas e salários de R$ 32 mil

A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás ( PGE GO ) divulgou, nesta quinta-feira (12/8), o edital do concurso público com 30 vagas para contratação imediata no cargo de Procurador de Estado Substituto, além da formação de cadastro reserva. O vencimento inicial é de R$ 32.037,13.





Do número total de vagas, 28 são destinadas para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência. Para concorrer, é necessário possuir graduação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Não há exigências referentes ao tempo de experiência e/ou atividade jurídica.





As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), de 2 de setembro a 1º de outubro. A taxa de participação custa R$ 280,00 e deve ser paga até o fim do período.





Vale lembrar que podem solicitar isenção do pagamento candidatos com renda familiar inferior a 2 (dois) salários mínimos, doadores de sangue e/ou de medula óssea, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e doadora de leite materno.





Etapas

A seleção será composta por cinco etapas. São elas: provas objetivas, escritas, orais e de títulos. Todas as aplicações serão realizadas em Goiânia. A primeira delas será aplicada no dia 24 de outubro de 2021. Acesse o edital completo aqui