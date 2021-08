Exército: mais de 15 mil inscritos farão provas do concurso EsFCEx

A Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) disponibilizou a relação de demanda de candidatos por vaga e o número total de inscritos para cada um dos editais de concurso destinados à matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, Quadro Complementar e de Capelães Militares , que oferece 170 vagas.





No total, foram efetivadas 15.590 inscrições, dessas quase metade foram para a área de veterinária. Confira a distribuição para cada um dos cargos ofertados no concurso relativo ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/S Sau), no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), e no Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM):





Veterinária - 8.384 candidatos

Enfermagem - 2.247 candidatos

Direito - 1.528 candidatos

Administração - 1.442

Informática - 526 candidatos

Estatística - 45 candidatos

Ciências Contábeis - 452 candidatos

Magistério Português - 287 candidatos

Magistério Matemática - 263 candidatos

Magistério Inglês - 144 candidatos

Magistério Física - 190 candidatos

Magistério Biologia - 333 candidatos

Capelão - 275 candidatos





Provas devem acontecer em setembro

A previsão é a de que as provas sejam aplicadas no dia 12 de setembro. O exame é composto por 60 questões, sendo oito de Língua Portuguesa, seis de História, seis de Geografia e outras 40 de Conhecimento Específicos.





Além disso, os candidatos serão submetidos a verificação documental preliminar, Inspeção de Saúde (IS), Exame de Aptidão Física (EAF), Avaliação Psicológica (Avl Psc) e

revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula.