Concurso do Banco do Brasil com 4.480 vagas registra mais de um milhão e meio de inscritos

"Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios, que incluem, por exemplo, plano de saúde e de previdência, vale alimentação / refeição, por termos capacitação permanente aos nossos funcionários, além de participação nos lucros e resultados. Estamos falando de uma das melhores empresas para se trabalhar, no país. A missão continua, agora, para selecionar os nossos novos colegas e para receber esses novos profissionais que irão vivenciar o propósito do Banco, de cuidar do que é valioso para as pessoas", destaca Ênio Mathias, vice-presidente corporativo do BB.





As inscrições terminaram no último dia 7.

O concurso

O concurso do Banco do Brasil, para todos os estados e o Distrito Federal, recebeu 1.655.420 inscrições no total. E, segundo a Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção, trata-se do maior concurso da história do país.Foram registrados 1.613.886 inscritos para as vagas de Escriturário - Agente Comercial e 41.534 inscritos para as vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia.