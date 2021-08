Prefeitura de Ceres-GO abre seleção para todos os níveis

A Prefeitura de Ceres, em Goiás, divulgou uma nova seleção com 37 vagas de níveis fundamental incompleto, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 2.557,74.

Há chances para cargos de Auxiliar de Serviços Gerais I - Limpeza Leve (5); Auxiliar de Serviços Gerais II - Limpeza Pesada (5); Professor Auxiliar (10); Monitor Escolar (10); Motorista de Ônibus (4) e Visitador Social (3).



Inscrições etapas

As inscrições já estão abertas e seguem até às 23h59 de 15 de agosto de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da Perfas - Planejamento e Assessoria Municipa l.