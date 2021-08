Prefeitura no RJ oferece seleção com 70 vagas para professores

(foto: Divulgação/ Prefeitura de Nova Iguaçu) A Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de profissionais temporários para a Secretaria de Educação. Os interessados podem se inscrever, de forma virtual, até quarta-feira (11/8 ).





O edital prevê o preenchimento de 70 vagas para professor II, sendo 60 para ampla concorrência e 3 reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs). Sobre as oportunidades restantes, o documento não traz especificações. A previsão é de que as convocações ocorram até março de 2022.





Para se inscrever, é preciso possuir curso de graduação em Pedagogia (licenciatura), habilitação para anos iniciais do nível fundamental ou curso normal superior. Os candidatos serão submetidos a avaliação curricular.

O Processo Seletivo será realizado em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório. Os profissionais serão selecionados em Regime de Contrato por Prazo Determinado para atuarem em caráter temporário, no período de 12 meses, podendo ser prorrogado.





Se aprovados, os profissionais atuarão em uma jornada de trabalho de 20 horas semanais e receberão um salário inicial de R$1.658,79. A divulgação do resultado deve ser publicada no dia 30 de agosto, a partir das 17h. As contratações terão início a partir do dia 2 de setembro.