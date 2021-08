ENAP abre seleção para contratação de consultoria técnica

(foto: Enap/Divulgação)



A Fundação Nacional Escola de Administração Pública (ENAP) divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (11/8), um novo processo seletivo para contratação de consultoria técnica.



A chance é para uma vaga para consultor pessoa física, para contribuir com a criação de cultura de atuação da Enap com foco no desenvolvimento de competências.





De acordo com o edital, o consultor será responsável por realizar serviços de mapeamento das ações de desenvolvimento existentes na Enap que contribuem para o desenvolvimento de competências transversais e de liderança; desenvolver uma metodologia / estratégia para a correlação entre os cursos disponíveis no catálogo da Enap e as matrizes de competência; realizar o levantamento de referências e publicações técnicas para propor uma metodologia que permita desenhar ou aperfeiçoar cursos com foco no desenvolvimento de competências, entre outras coisas.





O candidato deverá preencher o formulário disponível no seguinte endereço: https://bit.ly/OEIcompetencias , submetendo seu curriculum vitae à Comissão de Seleção, conforme termo de referência, até às 23h59 do dia 20/08/2021.