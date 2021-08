PCDF confirma cronograma do concurso; veja as principais datas

A Polícia Civil do Disitrito Federal (PCDF) publicou nesta terça-feira (10/8) a confirmação do cronograma do concurso público com 2.100 vagas para agentes e escrivães.

Para agentes, as provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 22 de agosto de 2021, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).



O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe , a partir de 17 de agosto de 2021, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual,

devendo, para tanto, informar os dados solicitados.





O gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão preliminar de resposta da prova discursiva será publicado em 24 de agosto, a partir das 19 horas.



O período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial preliminar das provas objetivas e pela manutenção do gabarito e contra o padrão de respostas da prova discursiva será entre 25 de agosto e 8 de setembro, das 10h do primeiro dia até às 18h do último dia.





O resultado povisório nas provas objetivas saíra em 29 de setembro.



Já para escrivães, as provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 21 de agosto de 2021, às 14 horas (horário oficial de Brasília/DF).